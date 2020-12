Madrid permitirá el desplazamiento de familiares y allegados en Navidades

La Comunidad de Madridmantendrá las restricciones fijadas en el plan de Navidad acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que señala que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero las comunidades mantendrán los cierres perimetrales pero permitirán los desplazamientos para reunirse con familiares o allegados.

Así lo ha confirmado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que ha comparecido junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, para actualizar la información sobre la situación epidemiológica en la región.

Zapatero ha asegurado que la Comunidad de Madrid cumplirá con «lo que marca la normativa, que es que no se podrá entrar o salir si no es porque se va a visitar a un familiar o allegado y no hay limitación de fechas».

El Ejecutivo de Ayuso se desmarca así de otros como el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha ‘liquidado’ el término allegado y solo permitirá la entrada y salida en Andalucía a los familiares; o de otros gobiernos autonómicos como el de Aragón, País Vasco o la Comunitat Valenciana, donde solo se permitirán estos desplazamientos de familiares o allegados en los días más señalados de las fiestas y no durante todo el periodo navideño.

Zapatero ha argumentado que es «muy complicado» el cumplimiento de la normativa acordado en el Consejo Interterritorial, en el que votó en contra, y ha confirmado que la Comunidad de Madrid actuará «según la normativa del Gobierno de España», que permite «salir siempre y cuando vayas a visitar a un familiar o allegado».

El decreto sobre el cierre perimetral para la Navidad será publicado «en los próximos días», han afirmado las autoridades sanitarias madrileña, pero la orden con las medidas y recomendaciones para las fiestas ya fue publicada el pasado sábado.

Test a los jóvenes a la vuelta

Asimismo, Zapatero y Andradas han anunciado que la Comunidad de Madrid ofrecerá de forma voluntaria a todos los jóvenes de 18 a 29 años un test de antígenos en alguno de los siete puntos que habilitará a la vuelta de las vacaciones de Navidad, con el fin de evitar un aumento de los contagios tras las fiestas.

Andradas ha argumentado que el 21% de los casos que actualmente se detectan se sitúan en esta franja de edad y por ello han considerado esta medida oportuna para evitar una posible tercera ola tras las Navidades. A estas pruebas solo podrán acudir personas asintomáticas, ha advertido.

Restricciones en solo dos zonas básicas

Por otro lado, Andradas ha actualizado la información respecto a las restricciones a la movilidad y actividad en las zonas básicas de salud. Esta semana no se suma ninguna zona nueva.

«En las zonas básicas de salud de Barcelona (Móstoles), y Guzmán el Bueno, en Madrid capital, se objetiva una disminución superior al 50% de la incidencia, lo cual confirma la tendencia a la baja en estas dos zonas, que quedarían a partir del lunes 14 de diciembre sin restricciones. No obstante, en La Elipa (en Madrid) y La Moraleja (en Alcobendas), a pesar de que muestran una tendencia descendente, no alcanzan el objetivo, por lo que se prorrogan las restricciones hasta las 0.00 horas del 21 de diciembre», ha informado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas.

Pacientes «voluntarios» en el Isabel Zendal

Preguntado Zapatero por la apertura del nuevo Hospital Isabel Zendal, el viceconsejero ha asegurado que «a partir de hoy» (por este viernes) se está trabajando con voluntarios en una primera unidad de un control de enfermería y que el nuevo centro irá abriendo más controles de forma «progresiva» y «en función de la demanda» se incorporarán más profesionales.

En respuesta a otra pregunta, Zapatero ha añadido que los primeros sanitarios voluntarios, «120 aproximadamente», atenderán «los primeros controles de enfermería, que son 48 pacientes».

En este sentido, Zapatero ha explicado que se ha creado un protocolopara establecer qué pacientes «en base a perfiles clínicos y de forma voluntaria» serán trasladados al Isabel Zendal. Se trasladarán «directamente desde los servicios de urgencia» de otros hospitales, ha añadido.

Antes de finalizar la rueda de prensa, Zapatero ha expresado su deseo de que «ojalá nunca se use el Hospital Zendal. Ojalá no haya tercera hora. Lo mejor sería que no se usara, querría decir que no hay pacientes con Covid», ha afirmado el viceconsejero madrileño, que ha instado a pensar en la fórmula del hospital de Ifema y en cómo liberó de carga asistencial al resto de centros de la comunidad. Zapatero

Cactus24 11-12-20