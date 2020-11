Madre exigió a la niñera 600 dólares por darle de comer carne a sus dos hijos vegetarianos

Una joven que se dedica a cuidar a niños desde hace más de dos años, fue amenazada por una mujer, madre de dos niños que ella tenía a su cuidado, tras evidenciar que la niñera les había dado pollo como recompensa por su buen comportamiento.

La joven de 19 años se niega, ya que afirma que nunca le dijeron que no comían carne. La niñera lleva cuidando niños durante dos años y recientemente una nueva familia le pidió que cuidara de su niño de nueve años y su niña de siete años.

Según cuenta The Mirror, la chica estaba tan contenta con los niños y cómo se portaban que decidió premiarlos y les compró un Happy Meal con nuggets de pollo para cenar.

Pero tanto los niños como sus padres no mencionaron que eran vegetarianos, lo que provocó una gran pelea cuando la madre regresó y encontró a sus hijos comiendo pollo.

“La mamá llegó temprano a casa y vio a sus hijos comiendo nuggets de pollo. Literalmente les arrancó los nuggets de las manos y comenzó a gritar que yo era horrible por permitir que sus hijos coman cadáveres. También le gritó a sus hijos por comer la carne.

Me echó sin pagarme y luego me envió un mensaje de texto diciéndome que tenía que pagarle $300 dólares por cada niño, en concepto de daño emocional que les había causado y que si no lo hacía, me llevaría a la corte.

Ante los hechos, la joven se negó a pagar el dinero y señaló que lo más indicado era que ella le hubiera dicho que era vegetariana, y que de esta manera se habría asegurado de respetar completamente la elección de la dieta de su familia y que, por lo tanto, la situación presentada no era su culpa.

“Ella dijo que no debería simplemente asumir que todos comen carne”, adicionó.

A pesar de que la madre insistió en la amenaza de llevar el caso ante los tribunales, la niñera no se asustó dado que fue asesorada por su padre y hermano, abogados de profesión, que le aseguraron que no había lugar a tal demanda.

Cactus24/18-11-2020