Madonna se tatuó por primera vez

La reina del pop Madonna, no deja de sorprender a sus seguidores por su manera creativa e innovadora, al tatuarse por primera vez a sus 62 años.

A través de su cuenta Instagram, Madonna compartió desde el Shamrock Social Club de Los Ángeles, en el local del tatuador East Iz, cada detalle en el proceso de la obra de arte plasmada en su piel, desde el boceto hasta llegar al resultado final, como inscripción de seis letras que a partir de ese momento lucirá con orgullo en la muñeca, con un emotivo mensaje en honor a sus hijos.

Blom

Las letras que eligió la artista son las iniciales de sus seis hijos, de mayor a menor: Lourdes, de 24 años; Rocco, de 20; David, de 15; Mercy, de 14; y las gemelas Stella y Estere, de 8.

“Inked for The Very First Time” (Entintada por primera vez) escribió en el epígrafe, como un guiño a la letra de su gran hit de 1984, “Like a Virgin” para bromear al respecto.

Cactus24: 11-12-2020

Lady Arcila Roberti