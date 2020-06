LVL: Trump no abandonará a Guaidó, es el único líder con soporte institucional y popular

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este jueves que la política de Donald Trump frente a Venezuela “no cambia respecto a su objetivo de provocar la salida del poder de Maduro, pero evoluciona al entender que la información que recibida de su aliado local no era correcta”.

“La estrategia de EEUU se basó en 2 ideas centrales, sostenidas por la información local: 1) El gobierno de Maduro no resiste sanciones y aislamiento económico. 2) La mayoría del sector militar está dispuesto a apoyar el cambio. Ambas premisas eran y son erradas”.

León puntualizó que es natural que luego de año y medio te evalúen por resultados y el parámetro de evaluación es muy concreto: “Sirvieron las sanciones (tu caballo de batalla) para provocar la salida de Maduro del poder? Creo que no hay duda alguna de cuál es la respuesta. ¿Esto significa que EEUU va a cambiar su estrategia frente a Venezuela? No.

Más bien creo que EEUU ‘evoluciona’ intentando canalizar su energía para presionar una negociación en la que reconoce mejor la fuerza del adversario”.

“¿Trump piensa abandonar a Guaidó? No me parece posible por ahora. Guaidó es el único líder con soporte institucional y popular (…) No hay aún alternativas de liderazgo con ese respaldo y EEUU no es quien lo construye”, comentó.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, manifestó que es “absurdo” decir que las sanciones son la raíz del problema en Venezuela, “pero es ridículo plantear la idea de que las sanciones no amplifican el problema. Quién te dice que las sanciones no hacen nada, tendrían que explicarte ¿para qué se usan entonces?”.

“Creo que EEUU aplicó sanciones a Venezuela confiando que Maduro era tan débil que saldría rápido del poder. Pero una vez consolidado el peor escenario: Maduro anclado en poder y el país aislado, se hace imperioso un cambio de estrategia o veremos el mismo resultado de Cuba, Irán, Siria”, sostuvo.

Asimismo, León se preguntó si podría haber una negociación en breve y aseguró “siempre es posible, pero por ahora muy poco probable. Estamos quizás en el peor momento político de los últimos 20 años y es un punto muerto para todas las soluciones potenciales, incluyendo moderadas y radicales. Espero que evolucione”.

