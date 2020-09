Los dirigentes del partido político Venezuela Unida, los diputados José Brito y Luis Parra informaron que presentaron sus candidatos por la alianza. «Somos la rebelión de las regiones y vamos apostar al camino democrático. El camino es democrático por eso vamos a las elecciones el 6-D» dijo al anunciar que por esta organización participarán más de 500 candidatos.

«Seremos indios más no pendejos. Respetamos la idea de un gobierno diferente, pero nos dimos cuenta de los robos y la corrupción. Nos hicimos una promesa no callar, no claudicar, y no rendirnos. Queremos un proceso de diálogo y estabilidad para el pueblo que sufre esta crisis», aseguró Brito

«No se conforman con el bloqueo. Que indolentes, que incapaces, que inmaduros no merecen. ustedes son la negación como seres humanos».

Dijo que están dispuestos a retomar la asamblea y apostar a la vía electoral. «La oposición extremista es la negación. No están conectados con la realidad del país. Pretenden presionarlas con sanciones, pero estamos decididos. Ponemos primero a Venezuela y por eso vamos a acudir a todas las elecciones posibles», refirió.

Aseveró que también participarán en elecciones regionales, municipales e, incluso, presidenciales.

«El 6 de diciembre vamos a votar. No tengo la duda que Venezuela Unida va dar mucho de qué hablar. Esta elección se trata para plantarnos a lo que hoy son gobierno y decirle que deben abrir las puertas. Un país dividido no avanza, no cambia», expresó el dirigente.

El diputado Luis Parra dijo que «estamos enviando un mensaje a todos los venezolanos, arriba la rebelión de las regiones. la oposición no es privatizada y le vamos a decir que la oposición en Venezuela es plural».

«Muchos diputados saldrán electos en nombre de la rebelión de las regiones del 6-D. Organización, calle y votos. No vamos a sostener una mentira y no vamos a apoyar ninguna sanción que afecte al pueblo», refirió.

Cactus24/24-09-2020