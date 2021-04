El actor Luis Gerónimo Abreu rompió el silencio tras la acusación de una mujer, quien asegura que hace 24 años el artista la forzó a tener relaciones sexuales.

“Niego rotundamente esas acusaciones, niego rotundamente esas acusaciones. Yo jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento, jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin consentimiento”, dice en un video que publicó en sus redes sociales.

Aseguró que la acusación en la que lo mencionan tiene solo dos datos fidedignos que confirmó: “Un unitario en el que sí participé y un carro que tuve”, dijo, al tiempo que indicó que la información tiene mentiras.

“Dicen que el supuesto hecho ocurrió hace 24 años y que seis meses después de que ocurrió el hecho me vio grabando con Claudia (La Gatta). Yo conozco a Claudia –su esposa- hace 16 años, hace 24 años no sabía que existía. Dice también que pensó en ir a la oficina del canal al día siguiente a hablar con la productora pero que le dio miedo que no le creyera. Ese unitario no lo produjo Venevisión sino una productora independiente, o sea que la productora no estaba en Venezuela”.

Indicó que también la persona que le acusa asegura que se detuvo bajo el puente de Petare con la intención de tener relaciones sexuales.

“Ni borracho ni con todo el alcohol del mundo uno se para allí”, añadió.

Cuestionó que los medios de comunicación publicaran titulares que tildó de obscenos de una denuncia anónima, “sin pruebas” sin llamarlo por teléfono para preguntarle sobre la acusación.

Refirió que decidió hablar sobre esta acusación “antes de que esto siga creciendo y digan que me estoy escondiendo”.

La denuncia

A través de la cuenta de Twitter @VeneciaSM, la mujer compartió su historia. Relató que el actor la llevaría a su casa cuando el actor se estacionó debajo de un puente en petare “y ahí comenzó un juego sedutor conmigo”.

Explicó que cuando le insistió en que debían retirarse del lugar el actor le dijo que si no tenían relaciones sexuales la dejaría allí. Culmina su relato asegurando que tuvo relaciones con el actor para no ser dejada en el lugar.

El tuit con la historia ya no se encuentra disponible en redes, la mujer que realizó la denuncia aseguró que borró la publicación “porque me están cayendo a piña de que es mentira etc, también me etiquetaron en unas páginas como que Yo soy la víctima, no soy yo, es simplemente una captura de los testimonios que están subiendo a Instagram con el #Yotecreo y este lo subió iamcrulysam”.

En Venezuela surgió el movimiento Yo te creo luego de acusaciones sobre abuso sexual contra integrantes de bandas venezolanas. Luego las acusaciones han ido en aumento e incluyen actores, comediantes, periodistas, entre otros.