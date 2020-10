El actor venezolano Luciano D’ Alessandro y la presentadora María Alejandra Requena estarían saliendo, según las últimas publicaciones de los artistas a través de sus cuentan en Instagram.

En los últimos días habían existido sospechas de que ambos tuvieran algún romance, luego que el actor de Telemundo subiera una foto con Requena y escribiera «Ella ❤».

Y hoy Requena confirmó su relación con un video juntos: «¿Cómo puedes curar un corazón roto? Con Amor! Él ❤️ How can you mend a broken heart? With Love!», escribió.

En el año 2018 Requena vivió un duro momento al perder a su esposo y padre de sus hijos, luego que sufriera un accidente cardiovascular. Hoy, la venezolana parece que le da otra oportunidad al amor, mientras que Luciano dejaría de ser el soltero más cotizado.

Cactus24 (29/10/2020).