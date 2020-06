«Los últimos días del crímen», la película de Édgar Ramírez la más exitosa en Netflix

La acción vuelve a tomar impulso en Netflix gracias a su nuevo gran hit. «The Last Days Of American Crime» en español «Los últmos días del crimen», protagonizada por el actor venezolano, Édgar Ramírez, alcanza los primeros puestos este fin de semana.

La cinta se posiciona como la gran reina del Top 10 no solo en Estados Unidos, también en varios países del mundo incluyendo a México. Una vez más, la acción regresa a la plataforma para tomar un rol fundamental en el entretenimiento global; está claro que las personas están en busca de emociones fuertes para abatir la monotonía en aislamiento social por el Coronavirus.

The Last Days of American Crime es dirigida por Olivier Megaton y protagonizada por Edgar Ramirez, Anna Brewster y Michael Pitt, nombres no tan conocidos en la industria del cine. El guión fue escrito por Karl Gajdusek y está basado en la novela gráfica homónima publicada en 2009.

The Last Days of American Crime toma lugar en un futuro no muy lejano, en donde el gobierno de los Estados Unidos está buscando introducir algún tipo de tecnología que haga del crimen una tarea imposible para los delincuentes: una señal que ponga el alto definitivo a los maleantes. Claro que para esta historia no podemos tener a seguidores fieles de la ley como protagonistas. El argumento se enfoca en Grahan Bricke, una criminal de vida sutil que junto a un gángster y una hacker buscarán derrumbar los planes de los grandes.

The Last Days of American Crime ocupó el #5 del Top 10 en Estados Unidos y el #1 de México.

Cactus24 (08-06-2020)