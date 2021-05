Anuncios Google

Desde que empezó a rodarse Spider-Man: Sin camino a casa han existido un montón de rumores sobre la aparición de muchos personajes.

Desde las versiones de Peter Parker de Andrew Garfield y Tobey Maguire, hasta el cameo sorpresa de Matt Murdock / Daredevil (Carlie Cox). Pero por ahora solo han confirmado la aparición Jamie Foxx como Electro y Alfred Molina como Doctor Octopus.

El equipo de los seis villanos que veremos en Spider-Man: Sin camino a casa podría estar formado por Norman Osborn / Green Goblin de Willem Dafoe, que tendría la función de líder, además le acompañarán Electro (Jamie Foxx) y Doctor Octopus (Alfred Molina), que como ya hemos comentado han sido confirmados, pero se les unirán Sandman, Rhino y Lizard. Estos tres últimos serán reiniciados, por lo que no se espera poder ver a Thomas Haden Church (Spider-Man 3), Paul Giamatti (The Amazing Spider-Man 2) y Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man) repitiendo sus personajes. Aunque no hay que descartar esta sorpresa, ya que han aparecido rumores de todo tipo respecto a ellos.

El título de la película Spider-Man: Sin camino a casa, supuestamente no se referirá a Peter Parker perdido por el multiverso y queriendo volver a su Tierra, sino que serán los villanos los que vendrán y se quedarán atrapados en esta realidad.

Spider-Man: Sin camino a casa continuará los eventos de Spider-Man: Lejos de casa (2019), así que Peter Parker (Tom Holland) tiene problemas legales desde que Mysterio (Jake Gyllenhaal) le acusó de su muerte y reveló sus verdadera identidad. Por lo que el héroe tratará de resolver la situación con “magia”. Pero esto alterará las realidades trayendo diferentes villanos que se unirán para acabar con él. Por suerte, podrá contar con la ayuda del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Como han terminado el rodaje hace un tiempo, esperemos que pronto nos enseñen el primer tráiler. Ya que la película Spider-Man: Sin camino a casa se estrenará el 17 de diciembre de 2021.

