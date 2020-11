El meteoro, que era de color verde brillante, fue visto por la tripulación del puente y se informó al personal científico a bordo.

Se sorprendieron al descubrir que el meteoro había sido capturado perfectamente por la cámara de transmisión en vivo de la nave, que emite visión en vivo desde la nave 24/7.

El Gerente de Viaje de CSIRO a bordo del Investigador de RV John Hooper dijo que fue un golpe de suerte capturar este metraje.

«Lo que vimos al revisar las imágenes de la transmisión en vivo nos asombró, el tamaño y brillo del meteoro fue increíble», dijo Hooper.

It’s cloudy with a chance of *checks notes* meteors? ☄️

A bright green meteor went over Tasmania this morning. And our #RVInvestigator was able to capture it on our live stream! 🚢

The ship was near south coast of Tasmania where it’s currently doing work for @Parks_Australia. pic.twitter.com/H2i4kfe9Pe

— CSIRO (@CSIRO) November 19, 2020