Leonidas Urbina, el actor Venezolano que triunfa en la series de Netflix

Su nombre no es para nada desconocido dentro del mundo artístico, Leonidas Urbina es uno de esos actores que, a través de sus interpretaciones, logran conectar con las personas de manera inmediata y orgánica; tal y como lo haría un excelente actor.

Su innegable talento lo llevó a representar uno de los personajes más importantes de la serie “Bolívar”, de Netflix: El General José Antonio Páez, y de esta experiencia habla un poco. “Hubo un antes y un después en mi carrera como actor internacional gracias a esta exitosísima serie de Netflix que rodamos en Colombia, y al maravilloso General José Antonio Páez. A partir de ese momento he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera con grandes profesionales en varios países del mundo, y es por eso que agradezco enormemente las puertas que me abrió este importante personaje de nuestra historia”, asegura. “Me sentí realmente halagado y retado como actor al tener la posibilidad de representar a Páez, uno de los personajes más icónicos de la Venezuela y Latinoamérica, reconocido mundialmente, en una serie de esta talla y que fue vista en tantos países. Tuve que prepararme rigurosamente y realizar una investigación a fondo para poder darle vida a este ilustre hombre”, comenta Urbina.

Luego de su participación en la exitosa serie, Leonidas subió como la espuma en el mercado internacional formando parte de importantes proyectos, tanto en la televisión como en el cine, y hoy en día las oportunidades siguen llegando a su puerta.

Participó en el film “Piedra Papel o Tijera” en 2012, del director Hernán Jabes, con el que ganó varios galardones como Mejor actor protagónico, entre los que destaca el del reconocido Festival de Cine de Marsella, Francia. Además, ésta película fue candidata a ser nominada al los Premios Óscar como Mejor película extranjera por un jurado conformado por miembros de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos.

Pero, es gracias a “Bolívar” que logró entrar al mercado de varios países e importantes producciones, tales como “El día de mi suerte”, de Movistar Play; “Mil Colmillos”, de HBO; “Distrito Salvaje”, de Netflix junto a Juan Pablo Raba; y el protagónico en el largometraje “Infección”, la cual tuvo presencia en 36 países y en los festivales internacionales Sitges y Raindance. “Sin duda, ‘Infección’, dirigida por Flavio Pedota, me sorprendió gratamente. A pesar de que Flavio es un director muy joven, logró que la película expresara una verdadera realidad humana, que incluso estamos viviendo hoy en día. Es uno de los pocos largometrajes venezolanos que ha logrado distribuirse en tantos países –comenta con satisfacción el actor. Participar en Sitges y Raindance fue una experiencia maravillosa para todos los que estuvimos en esta película, ya que es muy grato poder estar en festivales internacionales de tanta calidad y exigencia. Yo me siento muy orgulloso ser parte de este proyecto que ha llegado tan lejos”, complementa.

Pero, las buenas noticias no terminan allí y Leonidas Urbina comenta un poco de lo que está próximo a pasar en su carrera. “Vienen cosas muy importantes y valiosos proyectos que ya están ahí, cosas que se vienen gestando y otros proyectos nuevos con directores con quienes tengo muchas ganas de trabajar. Sigo preparándome para que no me tomen desprevenido, simplemente más preparación y enfoque en mi crecimiento como ser humano y como actor. Por ahora me estoy radicando en la ciudad de México, donde hay grandes oportunidades de hacer producciones de muy alto nivel. Muy pronto les contaré de mis nuevos retos”.

CACTUS24 29-06-20