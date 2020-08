Leonardo Villalobos, animador del programa Sábado Sensacional reveló que tuvo COVID19 y «la pasó feo».

Villalobos, residenciado en República Dominicana con su esposa e hijos, informó lo difícil de esta enfermedad la cual le comenzó con una tos, varios días de fiebre y pérdida del olfato. En la primera prueba salió negativo pero la segunda le arrojó positivo para COVID19.

En un video publicado en su cuenta de instagram, el actor nacido en Maracaibo manifestó “Tuve Covid, ya salimos de eso, gracias Dios. La pasé muy feo, fue bastante grave…gracias a Dios y a mucha gente que tengo que agradecer. Dios me regaló una nueva oportunidad, volví a nacer en República Dominicana, tengo mucho que agradecer, a Dios, a mi Chinita, a José Gregorio por (que) fueron días eternos hospitalizado».

El artista comentó “Volvimos a nacer, fueron días dependiendo del oxígeno, no sé cuántos medicamentos me dieron ni cuánta sangre me sacaron (…) Cuídense, la única forma de que esto termine es cuidándonos… no es paja”.

Indicó que superó el coronavirus hace un mes, sin embargo, con su difícil experiencia, espera crear conciencia entre sus seguidores «en las redes no vemos ni siquiera el 50%. El COVID-19 no es un juego”.

