Las dramáticas condiciones de trabajo del personal médico en Wuhan

Las condiciones dramáticas de trabajo del personal médico que cura a los contagiados por el coronavirus Covid-19 en Wuhan, China, comienzan a develarse. En esta ciudad, donde inició la epidemia, lo que más preocupa es de material médico.

La muerte del doctor Li Wenliang, infectado por el coronavirus y quien había sido reprendido por haber dado la alerta, ilustra bien las difíciles condiciones de trabajo de los médicos que trabajan en primera línea para salvar a los contagiados y evitar la propagación de la enfermedad. «Por lo menos 500 médicos y enfermeros» fueron contaminados por el nuevo coronavirus en Wuhan, informó el ‘South China Morning Post’.

Wuhan reporta el mayor costo humano: 1.068 personas muertas y 33.366 contagiados. En razón de la penuria, el personal tiene que desinfectar las máscaras e incluso… llevar trajes de obrero.

«Los que tienen fiebre son puestos en cuarentena. Pero no somos muchos trabajando. Entonces si después de siete días ya no tienes fiebre, el hospital te obliga a reanudar el trabajo», declara anónimamente un médico de un pequeño hospital de barrio.

La industria no logra todavía seguir el ritmo. La producción nacional de máscaras llega al 73% de su capacidad normal, confesó el pasado domingo 9 de febrero delante de la prensa, Chen Da, alto responsable de la Agencia Nacional de Planificación.

Condiciones de trabajo evocadas bajo control del Partido Comunista

«Para racionar los trajes integrales, los colegas solo se cambian cuatro, seis y hasta ocho horas», revela una médica a la AFP. Ella trabaja para un gran hospital encargado de atender a los enfermos graves por la neumonía en una ciudad puesta en cuarentena. «Durante todo ese tiempo los colegas no pueden ni comer, ni beber, ni ir al baño», explica prefiriendo testimoniar bajo anonimato por miedo a represalias.

Algunos llevan pañales para adultos durante sus largas horas de guardia, confesó la Comisión Nacional de Salud. Sobre 59.000 trajes necesarios cada día, los médicos y enfermeros de Wuhan solo tienen 18.500, dijo el adjunto del alcalde, Hu Yabo. Lo mismo para las máscaras N95, las cuales protegen a los profesionales de la salud del virus: se necesitarían 119.000 por día y solo tienen 62.200 a disposición.

Wuhan cuenta por ahora oficialmente con 33.366 personas contaminadas. Pero muchos más están llegando a los hospitales. «Médicos de todas las ramas son llamados para ayudar. En un turno reciben 400 pacientes en ocho horas», cuenta la médica, que todavía no está en el terreno pero que espera ser llamada.

In one of citizen journalist Chen Qiushi’s final videos before he was detained, he visited a makeshift ‘hospital’ that was in the process of being converted from an exhibition hall. pic.twitter.com/1T4fjKL1cV

— Shanghaiist.com (@shanghaiist) February 9, 2020