Las 7 predicciones acertadas más desconcertantes de Los Simpsons

Recientemente, Bill Oakley, ex guionista de “Los Simpsons”, aceptó que muchas de las historias que se incluyeron en la longeva serie de Fox terminaron cumpliéndose con el tiempo.

“Ok, bien, supongo que lo hicimos”, escribió Oakley al retuitear una publicación con un fragmento del episodio 21 de la cuarta temporada titulado ‘Marge in Chains’ (‘Marge encadenada’, en español).

En la escena vemos a una multitud enfurecida rodeando la oficina del doctor Hibbert, exigiéndole una cura para un virus. Es tanta la desesperación de la gente que finalmente terminan volcando un camión que contiene cajas con ‘abejas asesinas’. Un hecho que fue comparado por los fans de la serie con la llegada del coronavirus a EE.UU.

Pero esta “predicción” no ha sido la única atribuída a la serie de la familia amarilla. En el episodio 17 de la decimoprimera temporada de la serie, emitido en el año 2000, Lisa llega a ser presidenta de Estados Unidos donde tras llegar al cargo declara: “Hemos heredado un importante agujero presupuestario del presidente Trump”.

Bill Oakley, guionista de Los Simpsons entre la cuarta y sexta temporada, confesó que, en realidad, “hay muy pocos casos en los que ‘Los Simpson’ predijeron algo”.

“Es principalmente una coincidencia, porque los episodios son tan antiguos que la historia se repite. La mayoría de estos episodios se basan en cosas que ocurrieron en los años 60, 70 u 80 que conocíamos”, señaló Oakley.

Alemania gana el Mundial de Fútbol de 2014: Esta situación corresponde al capítulo «No tienes que vivir como un árbitro» que se emitió en el decimosexto episodio de la vigesimoquinta temporada de la serie animada.

La lesión de Neymar en el Mundial 2014: Al igual que con la victoria de Alemania, Los Simpson vaticinaron que la estrella de Brasil se lesionaría durante el torneo.

Lady Gaga: En el episodio número 22 de la temporada 23ª, y titulado ‘Lisa does Gaga’, se puede ver una imagen de la cantante casi calcada a su aplaudida actuación el Super Bowl de 2017.

En el episodio llamado “When You Dish Upon A Star” (“Cuando se anhela una estrella”), transmitido el 8 de noviembre de 1998, se muestra a un edificio que en frente tiene un letrero con las palabras “20th Century Fox, una división de Walt Disney Co.”.

En el episodio “Springfield (Or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling” de la cuarta temporada, un tigre blanco ataca a Gunter y Ernst, ilusionistas de casino, personajes basados en Siegfried y Roy. En la realidad, un tigre blanco atacó en 2009 a Roy Horn por el cuello y lo arrastró por el escenario. Aunque sobrevivió al ataque quedó parcialmente paralizado. Recientemente falleció a los 75 años, víctima del coronavirus.