La gobernadora del Táchira Laidy Gómez, declaró este martes en una entrevista en Unión Radio en relación a la intención del oficialismo de iniciar el proceso de destitución de su cargo.

Gómez afirmó que “desconozco las razones que puedan argumentar los diputados del PSUV del Consejo Legislativo, porque yo ando con mis cuentas claras, con transparencia, yo ando dándole la cara al pueblo y no ando ni en conspiraciones, ni en clandestinidades, ni escondiendo nada, si quieren venir por mí, estoy en la calle, yo no ando escondida”.

“Yo ando en la calle, yo no le tengo miedo a los votos, no sé cuál es el empeño de Maduro de amedrentar a la gobernadora del Táchira, señores del PSUV preocúpense por tener una asamblea nacional legitimada y no amañada, esa estrategia de divisionismo político en el Táchira no les va a funcionar porque existen dirigentes regionales con liderazgo, partidos políticos sólidos y aquí estamos claros que tenemos que defender la posibilidad de generar un cambio a nuestro país”, acotó la gobernadora.

Manifestó que se encuentra trabajando por la salud del pueblo tachirense, que es lo realmente importante, “no entiendo a razón de que la persecución ni el amedrentamiento, a mí no me van a temblar los talones por ese tipo de declaraciones absurdas amenazándome con la destitución, yo ando con mis cuentas claras y desconozco las razones por las cuales, ese diputado que ni siquiera conozco, inventa esa serie cosas”.

“Si quieren asumir los costos políticos de la supuesta destitución, que le echen pichón, que yo tengo un pueblo en la calle que me acompaña y no nos da temor salir a defender de manera legítima y democrática la gobernación del estado Táchira que tanto esfuerzo y sacrificio nos costó recuperarla”, afirmó la mandataria regional.

Cactus24/24-06-2020