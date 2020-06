La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, le manifestó a Nicolás Maduro que “deje las amenazas que yo no soy candidata a la Asamblea Nacional, le recomiendo un Parlamento legítimo y no uno amañado”.

Gómez por medio de un video que publicó en su cuenta de Twitter señaló que en el “2021 ya vendrán elecciones a gobernadores que usted ya le puso fecha y no el CNE, en ese momento preocúpese por el candidato que derrotaremos”.

La gobernadora afirmó que “Nicolás Maduro, deje que los partidos políticos escojan a sus candidatos, déjelos desarrollar sus políticas participativas, respete la autonomía partidista”.

Además, agregó que “no he renunciado, ni renunciaré al cargo que ocupo actualmente porque me lo gané con votos, ni a la lucha política que vengo desarrollando hace más de 17 años”.

