La Voz de Telemundo Internacional es venezolana

“Podemos llegar a donde nuestra pasión y disciplina quiera” es la frase favorita de Santiago Duarte, venezolano, caraqueño, locutor, Voice Over Artist, con una carrera sólida en los medios de comunicación en su país desde los 18 años de edad, pero también es “pana“, vocablo venezolanismo que denota cuando una persona es muy sencilla, abierta y con mucho feeling entre las personalidades dentro y fuera del medio.

Se encuentra en los Estados Unidos desde hace cinco años, cuando junto a su esposa la conocida presentadora Verónica Rasquin, decidió tomar nuevos aires. Duarte, al lado de sus tres lindas mujeres, tiene dos hijas, sigue soñando, Y él es “imparable” una palabra que bien lo define. “Yo nunca he parado llegue aquí y seguí trabajando para Venezuela.

De hecho nunca me he desvinculado, supe aprovechar las oportunidades”, asegura. Como buen maestro nos detalló, a Venezolanos que Inspiran de Cactus24Noticias, su secreto: “Yo le recomiendo a todos aquellos que quieran emigrar que planifiquen. Mi esposa y no nos sentamos en nuestra casa de Venezuela y decidimos cómo iba a ser nuestra vida en otro país. No podíamos arriesgar nuestra familia con dos niñas”. Este versátil profesional nos cuenta que todos los trámites legales los hicieron desde Venezuela. Y al llegar aquí , nos revela, contamos con la ayuda de muchos amigos que nos guiaron. En Florida me ha ido bien, dice con una amplia sonrisa.

Duarte, nos habla desde su pequeño estudio de grabación construido por él en su propia casa. Este profesional nos asegura que la pandemia no lo afectó ya que había probado esta forma de trabajo desde Caracas y repite hasta la saciedad que “todos podemos llegar a ser lo que nuestra pasión nos lleve a querer”. Su trayectoria es larga: ha representado a más de cien marcas comerciales entre las que cuenta Kellogg, McDonald’s Polar, Tridente y muchas otras, así como su voz oficial marca de grandes cadenas de televisión: Televen, Warner Chanel para toda Latinoamericana; ha sido también moderador de programas. Pero no lo dice, su trabajo habla por él, su enfoque está en seguir trabajando y sobre todo quiere compartir sus conocimientos.

“En estos tiempos en que todos estamos sumidos en cuarentena por la pandemia muchos creen que es fácil acceder a la tecnología y de verdad que lo es, pero para nosotros por ejemplo, en mi campo, se impone el estudiar, el investigar y allí esta nuestro valor diferencial. Por eso, asegura, hoy más que nunca mi proyecto está enfocado en ayudar en crear productos para los Voice Over que sean útiles. Está claro que no todos tienen ingresos para montar un estudio de grabación propio “pero hay formas”, insiste”.

De allí que actualmente está desarrollando un proyecto no solo para ser coach de locutores consagrados que quieran “algo más personalizado (ya tiene años haciendo esto) sino para los principiantes. “Aquí hay campo para todos en la locución comercial; hay muchas ramas. En mi caso, explica, yo me decidí por ser voz de marcas, pero hay locución para narradores, reporteros, programas, en fin para todos.

Asegura con la autoridad que le dan los años “que solo hay que enfocarse en lo que más nos gusta”. Sí podemos, dice con mucho entusiasmo, yo por ejemplo desde Venezuela siempre soñé ser con la voz oficial de Telemundo y lo logré. “Claro que he tenido que ir a muchos castings, muchos los ganó, otros no, y precisamente esos “No” también forman parte del aprendizaje”.

Santiago Duarte afirma “no siempre se gana y eso hay que saber entenderlo”. Una trayectoria de más de 30 años que demuestra que los “SI” a las oportunidades rinden sus frutos.

El Currículo Vitae de Santiago Duarte, voz de marca internacional no se queda en la radio, la televisión y la publicidad, ha traspasado fronteras: fue profesor en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María. Ha dictado talleres y Conferencias (los cuales está reforzando en esta nueva etapa migratoria) Da entrevistas para dar a conocer lo que hace afianzándose como marca personal.

Nos quedamos con esta frase. “Al principio es muy difícil. Pero por eso, insiste. Es importante vivir de tu pasión, planificarte y tener disciplina. Yo nunca me imaginé que iba a vivir de esto pero el día que decidí ser locutor me enamoré y una cosa me fue llevando a otras.” Su mayor logro hasta ahora es ser la voz internacional de Telemundo, desde este canal sigue soñando y los invita a todos ustedes a gritar que “síse puede”.

A Santiago Duarte puedes ubicarlos en sus redes sociales IG: @santiagoduarte TW: @SantiagoDuarte9, Santiago Duarte FB y página web.

Video Completo de esta entrevista en mi canal youtube https://www.youtube.com/channel/UCaTf4FEWesgSpCRPvbeaDww?view_as=subscriber

Por Yasmin Velasco

CACTUS24 17-07-20