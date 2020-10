La rara Luna azul traerá un regalo de Halloween este 31 de octubre

Halloween puede verse un poco diferente este año debido a COVID-19, pero contará con un espectáculo espeluznante para culminar un mes de gloriosa observación del cielo : una rara segunda Luna llena en el mes.

La luna llena que será visible el 31 de octubre se llama luna azul porque es la segunda luna llena del mismo mes, después de la luna de cosecha del 1 de octubre al 3 de octubre. Y en un raro regalo, el Halloween 2020 La luna llena será visible para todo el mundo, en lugar de solo partes de él, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

«Cuando estaba enseñando, mis estudiantes de secundaria pensaban que había luna llena cada Halloween», dijo el educador de astronomía y ex director del planetario Jeffrey Hunt. No del todo, aunque las decoraciones de la cultura pop lo hacen parecer así. La última Luna llena de Halloween visible en todo el mundo llegó en 1944, dijo. Ha escrito sobre el evento en su sitio web, When the Curves Line Up . Hubo una luna llena de Halloween en algunos lugares en 1955, pero eso no incluyó el oeste de América del Norte y el Pacífico occidental, dice Hunt.

Si bien la Luna llena de Halloween de este año será visible en todas partes del mundo, eso no significa que todos los ciudadanos tendrán una vista. Los residentes de América del Norte y América del Sur lo verán, al igual que África, toda Europa y gran parte de Asia. Pero mientras que los australianos occidentales lo verán.

