La princesa de Dubái dice estar secuestrada por su familia

“Me tienen secuestrada en un chalé que se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas tienen barrotes y no puedo abrirlas”, relata Latifa Mohamed al Maktum, la hija del emir de Dubái, en un vídeo difundido por el programa Panorama de la BBC.

La jequesa, que intentó escapar de su familia en 2018, ha estado enviando grabaciones clandestinas a varios amigos que acusan a su padre de retenerla contra su voluntad y ahora las han compartido con la cadena británica. En esos mensajes, Latifa cuenta que los comandos que abortaron su huida la drogaron para llevarla de regreso a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A través de esos vídeos, la mujer, de 35 años, explica que cuando los hombres enviados por su padre asaltaron el barco en el que trataba de huir, opuso resistencia “dándoles patadas y peleando”. Incluso llegó a morder a uno de ellos en el brazo hasta hacerle gritar.

Entonces, le inyectaron un tranquilizante y perdió el conocimiento hasta que el avión privado en que la trasladaron aterrizó en Dubái, el más conocido de los siete emiratos de la federación de EAU.

“Realmente estoy llegando a un punto en el que me estoy cansando de todo, es como un circo. No quiero ser una rehén en esta casa-prisión, quiero ser libre. No sé qué planean hacer conmigo, realmente no lo sé. La situación es más desesperada cada día y yo estoy realmente cansada de esto”, denuncia la princesa de Dubái.