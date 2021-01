La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por Luis Almagro, condenó este miércoles la “detención ilegal” por parte de Venezuela de dos barcos pesqueros registrados en Guyana y su tripulación, que según dijo se encontraban en aguas guyanesas.

“La Secretaría General exige que los ciudadanos guyaneses sean liberados de forma rápida y segura a las autoridades guyanesas, así como los dos barcos detenidos”, indicó la organización en un comunicado.

En el llamado, tildó de “dictadura” al Gobierno de Maduro y desestimó “cualquier intento” de Caracas de “descarrilar” el “proceso legal internacional” para dirimir la disputa territorial entre ambos países, de acuerdo a la AFP.

