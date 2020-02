La NASA explica las dudas que dejó en redes sociales el desafío viral de la escoba

#BroomChallenge es el nombre del desafío viral que invadió las redes sociales el pasado 10 de febrero y que tuvo a cientos de personas intentando balancear una escoba en posición vertical para demostrar una supuesta atracción gravitacional.

A pesar de que varios continúan intentando llevar a cabo la hazaña, la idea del desafío era únicamente para el lunes pasado, ya que según publicaron varios usuarios de Twitter, la NASA habría sido quien afirmó que solo ese día las escobas podían mantenerse paradas sin necesidad de un apoyo, atribuyéndolo a la Luna Llena que hubo esa noche.

Sin embargo, las publicaciones que hicieron creer a cientos de personas que el 10 de febrero era el único que día que se podía lograr el desafío eran falsas, y fue la propia NASA la que aclaró las dudas a través de un comunicado y una publicación en Twitter.

«Este es otro engaño de las redes sociales que ejemplifica cuán rápido la pseudociencia y falsas afirmaciones pueden volverse virales», indicaron al medio Insider. «Aunque esta falsa afirmación era inofensiva, demuestra cuán importante es que todos comprobemos los hechos e investiguemos antes de caer en locos virales», añadieron.

Para reforzar la explicación, la institución publicó un video en su cuenta de Twitter en que no solo aseguraban que el desafío no funcionaba solo un día en específico, sino que además lo demostraron con dos de sus profesionales.

«El astronauta Alvin Drew y la científica Sarah Noble respondieron al #BroomstickChallenge, mostrando que la física básica funciona cada día del año, no solo el 10 de febrero», escribieron en la cuenta oficial de la institución.

Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd

— NASA (@NASA) February 11, 2020