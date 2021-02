La actriz y presentadora de televisión Galilea Montijo, a través del espacio “Hoy” trasmitido desde su casa, informó a sus seguidores que por segunda vez dio positivo al covid19, además su pequeño hijo también resultó estar contagiado.

«En prueba rápida salí positiva, me la entregan en una hora, cuando llega el resultado pues que sí, otra vez positivo’”, dijo Montijo.

La mexicana contó su estado de salud y la diferencia de síntomas que ha tenido desde su primer contagio: “He sentido malestares, el mismo dolor de cuerpo, dolor de garganta, a diferencia no me dio dolor de cabeza, fiebre no me ha dado…Gracias a Dios no me he sentido tan sofocada como la primera vez, esta parte de que me faltaba el aire”.

“Mateo también tuvo fiebre toda la madrugada. e asusté porque 3 veces le dio fiebre pero como buen niño ya quiere salirse al jardín a jugar”, manifestó la animadora.

De igual manera la actriz reveló que su esposo salió negativo a la prueba de la COVID-19, por lo que se encuentra aislado.

Cactus24: 25-02- 2021

Lady Arcila Roberti