La lista completa de nominados a los premios BAFTA 2020

La ceremonia y premiación ocurrirá el próximo 2 de febrero. E Joker vuelve a postularse como una de las grandes favoritas para la siguiente gran noche del cine, que tendrá lugar en la entrega de los premios BAFTA 2020, considerados como los Oscar del Reino Unido.

La película, protagonizada por Joaquin Phoenix, aspira a once galardones, entre los que se cuentan los de mejor película, mejor actor principal, mejor guion adaptado y mejor director. Con 10 nominaciones le siguen a la zaga títulos como El irlandés y Érase una vez… en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. La española Dolor y gloria, dirigida por Almodóvar, aspira al premio a la mejor película de habla no inglesa.

Mejor película

1917

El irlandés

Joker

Érase una vez… en Hollywood

Parasite

Mejor película británica

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

Los dos Papas

Mejor director

Sam Mendes, por 1917

Martin Scorsese, por El irlandés

Todd Phillips, por Joker

Quentin Tarantino, por Érase una vez… en Hollywood

Bong Joon-ho, por Parasite

Actriz principal

Jessie Buckley, por Wild Rose

Scarlett Johansson, por Marriage Story

Saoirse Ronan, por Little Women

Charlize Theron, por Bombshell

Renée Zellweger, por Judy

Actor principal

Leonardo DiCaprio, por Érase una vez… en Hollywood

Joaquin Phoenix, por Joker

Adam Driver, por Marriage Story

Taron Egerton, por Rocketman

Jonathan Pryce, por Los dos Papas

Actor de reparto

Tom Hanks, por A Beautiful Day In The Neighborhood

Anthony Hopkins, por Los dos Papas

Al Pacino, por El irlandés

Joe Pesci, por El irlandés

Brad Pitt, por Érase una vez… en Hollywood

Actriz de reparto

Laura Dern, por Marriage Story

Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit

Florence Pugh, por Little Women

Margot Robbie, por Bombshell

Margot Robbie, por Érase una vez… en Hollywood

Guión adaptado

Steven Zaillian, por El irlandés

Taika Waititi, por Jojo Rabbit

Todd Phillips y Scott Silver, por Joker

Greta Gerwig, por Little Women

Anthony McCarten, por Los dos Papas

Guión original

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins y Katie Silberman, por Booksmart

Rian Johnson, por Knives Out

Noah Baumbach, por Marriage Story

Quentin Tarantino, por Érase una vez… en Hollywood

Han Jin Won y Bong Joon-ho, por Parasite

Mejor debut de un guionista, director o productor británico

Mark Jenkin, Kate Byers y Linn Waite, por Bait

Waad al-Kateab y Edward Watts, por For Sama

Alex Holmes, por Maiden

Harry Wootliff, por Only You

Álvaro Delgado-Aparicio, por Retablo

Mejor película británica

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

Los dos papas

Mejor documental

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Mejor película de habla no inglesa

The Farewell

For Sama

Dolor y gloria

Parasite

Retrato de una mujer en llamas

Mejor película de animación

Frozen 2

Klaus

La oveja Shaun. La película: Granjaguedón

Toy Story 4

Mejor fotografía

Roger Deakins, por 1917

Rodrigo Prieto, por El irlandés

Lawrence Sher, por Joker

Phedon Papamichael, por Le Mans ’66’

Jarin Blaschke, por El faro

Mejor casting

Joker

Historia de un matrimonio

Érase una vez en… Hollywood

The Personal History Of David Copperfield

Los dos papas

Mejor maquillaje y peluquería

1917

El escándalo

Joker

Judy

Rocketman

Mejor vestuario

El irlandés

Jojo Rabbit

Judy

Mujercitas

Érase una vez en… Hollywood

Mejor montaje

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66’

Érase una vez en… Hollywood

Mejor diseño de producción

1917

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Érase una vez en… Hollywood

Mejores efectos especiales

1917

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

Star Wars: el Ascenso de Skywalker

Mejor banda sonora original

Thomas Newman, por 1917

Michael Giacchino, por Jojo Rabbit

Hildur Guðnadóttir, por Joker

Alexandre Desplat, por Mujercitas

John Williams, por Star Wars: el Ascenso de Skywalker

Mejor sonido

1917

Joker

Le Mans ’66’

Rocketman

Star Wars: el Ascenso de Skywalker

Rising Star

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Micheal Ward

