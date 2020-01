La ilusión óptica de un niño que se columpia y se hace viral

«¿Ves el vestido azul y negro o blanco y dorado?» Prácticamente nadie se salvó de responder a esta pregunta cuando el famoso viral del vestido estalló el 2015. De los creadores de esta ilusión óptica nació su segunda parte con «¿de qué color ves esta zapatilla?», con la imagen de una zapatilla que algunos veían gris y verde, mientras que otros aseguraban verla rosa y blanca.

Las ilusiones ópticas en las redes sociales se cuenta por miles y muchas de ellas han dividido la opinión de los usuarios en Internet.

Ahora, un video viral publicado en Facebook ha vuelto a generar un amplio debate y preguntas sobre lo que está viendo los ojos de los cibernautas, según refleja la información de del diario Perú21.

Se trata de un video de apenas 12 segundos de duración, originalmente compartido a través de TikTok, en el que se puede ver a un niño columpiándose y un edificio en el fondo. La gran pregunta del millón de dólares y que ha generado que los comentarios se dividan al ver las imágenes es: ¿se balancea el menor mirando hacia el edificio o hacia la cámara?

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd

— Ana (@esnycuddles) December 21, 2019