No es la primera vez que el comportamiento de Paulina Rubio desconcierta a sus seguidores. La última vez ha sido hace unas horas, cuando la cantante mexicana participaba desde su casa en Miami, donde se encuentra confinada en un recital a través de Instagram, que organizó ella misma. Durante la transmisión a la chica dorada le costaba vocalizar y realizaba movimientos extraños, que han generado duna catarata de críticas, sobre si estaba bebida o drogada, y poniendo en duda su profesionalidad.

El vídeo se ha vuelto viral, y se ha convertido en trending topic en Twitter. Se puede ver en internet, aunque no en la cuenta de Paulina Rubio, que fue borrado inmediatamente. De entrada a la cantante se le notaba más alegre de lo normal y empezó diciendo “me uno a esta causa yo me quedo en causa”, en vez de “yo me quedo en casa”. Luego cuando cantó, el resultado fue lamentable pues no recordaba ni la letra ni la melodía de sus temas más conocidos.

Blom

Para acabar de confundir a sus fans, Paulina envió un afectuoso mensaje a la cantante Thalía, a quien siempre se consideró su gran rival: “Le mando un beso a Thalía, mi compañera, de toda la vida”. Y en un momento dado se inclina hacia adelante, desaparece del foco y vuelve a entrar en cámara visiblemente alterada, incluso en su aspecto.

Cactus24/20-04-2020