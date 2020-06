La «Chilindrina» asegura que la crisis del coronavirus afectó su economía

La pandemia por el nuevo coronavirus ha afectado a millones de trabajadores; entre ellos los del sector entretenimiento. María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, también ha sufrido los estragos del aislamiento obligatorio debido a que no puede realizar sus shows.

María Antonieta de las Nieves, quien encarna a la inolvidable ‘Chilindrina’ en la serie ‘El Chavo del 8’, confiesa que por la crisis del coronavirus su economía se ha visto muy afectada y que le urge comenzar a trabajar.

La actriz, como muchos millones de personas en el mundo, ha tenido que dejar de trabajar debido a la emergencia sanitaria y la está afectando gravemente: “Sigo pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente ni a ninguna de las otras personas que me ayudan porque tampoco quiero que pierdan su trabajo, así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”.

María Antonieta de las Nieves tuvo que suspender las funciones de ‘El circo de la Chilindrina’, que ya tenía pactadas en ciudades de México y Estados Unidos.

Cactus24/24-06-2020