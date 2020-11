“Las brutales dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua son una amenaza directa para su propio pueblo y para la seguridad nacional de los Estados Unidos, presidente @realDonaldTrump ¡Les está negando fondos y apoyando al PUEBLO de América Latina!”, escribieron en Twitter.

The brutal dictatorships in Venezuela, Cuba, & Nicaragua are a direct threat to their own people and to the national security of the United States.

President @realDonaldTrump is denying them funds and supporting the PEOPLE of Latin America! https://t.co/T6raPuy7LK

— The White House (@WhiteHouse) November 2, 2020