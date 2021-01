La BBWAA dice que Curt Schilling debe seguir en la boleta

Un día antes de que nadie resultara electo para el Salón de la Fama en 2021 según los resultados revelados el martes, Schilling le escribió una carta al Salón de la Fama pidiendo que se le remueva de la papeleta para la elección del 2022, la cual sería su última de 10 oportunidades de ser elegido.

Este reclamó en la misiva, que publicó en sus cuentas de redes sociales, que aunque siempre ha recibido buen trato del Salón de la Fama y que está agradecido por eso, hay integrantes de los medios que se han “alineado” para destruir su carrera y reputación, por lo que no desea participar más en el proceso de elección.

“No participaré en el año final de votación. Solicito que se me remueva de la papeleta. Me someteré al Comité de Veteranos y a hombres cuyas opiniones realmente tienen valor y que están en posición de realmente juzgar a un jugador. No pienso que soy un ‘hall of famer’ como he dicho en varias ocasiones, pero si exjugadores piensan que lo soy, entonces aceptaré ese honor”, escribió Schilling.

Schilling capturó el 71.1% de los votos entre las 333 papeletas sometidas para la elección de este año. Obtuvo 285 votos y se quedó a 16 para lograr el 75% necesario para la elección.