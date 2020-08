Kris Jenner vendió una de sus casas en 15 millones de dólares

Kris Jenner ha conseguido vender su mansión de Hidden Hills (Los Ángeles), por 15 millones de dólares.

La empresaria compró esta casa en 2017 por poco menos de 10 millones de dólares, y desde entonces ha conseguido aumentar su valor. Así ha conseguido venderla por 15 millones de dólares, tal y como confirma ‘Variety’.

Blom

Curioso resulta descubrir que, quien ha adquirido el inmueble, según afirma el citado medio, ha sido Katharina Harf, la hija menor del gurú de la cosmética Peter Harf, quien compró la línea de cosmética de Kylie Jenner, ‘Kylie Cosmetics’, por 600 millones de dólares.

La casa estilo rancho de la que la estrella de Keeping it up with the Kardashians ha conseguido desprenderse ocupa un total de 900 metros cuadrados y cuenta con seis dormitorios y ocho baños.

No se queda sin casa, la empresaria tiene otra propiedad, valorada en 12 millones de dólares, en La Quinta, California, tres viviendas millonarias en Calabasas en condominio, dos de ellas habitadas por familiares, y otra mansión en Hidden Hills, que compartió con su ex, Caitlyn Jenner y en la que actualmente vive su hijo Rob Kardashian.

Cactus24/20-08-2020