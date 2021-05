Anuncios Google

Los trabajadores de mantenimiento y limpieza contratados por Kim Kardashian han demandado a la empresaria por, supuestamente, no pagarles el salario acordado. Según los empleados, fueron contratados para trabajar a tiempo completo en su casa de Hidden Hills, en California. Sin embargo, sostienen que cuando comenzaron sus tareas fueron tratados como contratistas independientes.

También argumentaron que ella se negó a pagarles horas extras y también los obligó a seguir trabajando sin tomar descansos entre las comidas.

Según ellos, no se les entregaron comprobantes de pago detallados, mientras que un ex empleado, de 16 años, dijo que se vio obligado a trabajar mucho más allá de las 48 horas máximas permitidas para un empleado de verano menor de edad.

Otro ex miembro del personal afirma que fue despedido inmediatamente después de que se quejó de los problemas del pago de horas extras, los impuestos y las pausas para comer.

Aron Cabrea, Rene Ernesto Flores, Jesse Fernandez, Robert Araiza, Andrew Ramirez, su hermano Christopher Ramirez y su hijo Andrew Ramirez Jr. están demandando a la magnate de la belleza por salarios impagos y el dinero de las horas extras que se les debe.

Están siendo representados por Frank Kin del bufete de abogados Kim Legal. En un comunicado emitido al Daily Mail, dijo: “El robo de salario y otras violaciones en el lugar de trabajo son un problema generalizado en Los Ángeles. Mi firma actualmente está investigando otras posibles violaciones contra estos acusados, así como contra otras familias y empresas poderosas en nombre de los trabajadores cotidianos “.

Un portavoz de Kardashian le dijo a Page Six: “Estos trabajadores fueron contratados y pagados a través de un proveedor externo contratado por Kim para brindar servicios continuos. Kim no es parte del acuerdo hecho entre el proveedor y sus trabajadores, por lo tanto, no es responsable de cómo el proveedor administra su negocio y de los acuerdos que ha hecho directamente con su personal “.

“Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se pueda resolver pronto de manera amistosa”, agregó el representante.

“El abogado de los empleados tuvo mucho cuidado de no incluir el nombre de Kim en su declaración ni mencionar directamente ningún reclamo en su contra, porque sabe que estos empleados nunca trabajaron directamente para Kim, solo a través de un proveedor externo”, agregaron.

Cactus24/25-05-2021