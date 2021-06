Anuncios Google

Kevin Feige en una entrevista se le preguntó que si existe la posibilidad de volver a ver a personajes como Iron Man o Capitán América luego de que se les diera un cierre; la muerte de Tony Stark y el retiro de Steve Rogers, algo que pocas veces se ha visto en las historias de superhéroes.

Aseguró que ahora que se está explorando el pasado y otros universos, sí es posible que el público se encuentre con otras versiones de estos personajes.

El MCU ha comenzado a desarrollar su fase cuatro con las series de televisión, ha comenzado a retomar el tema del multiverso, y sus primeras pequeñas pinceladas las mostró en WandaVision cuando el personaje de Elizabeth Olsen crea su propio mundo e incluso a su propio Vision.

En un futuro cercano llegarán Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cintas en las que, por primera vez, las películas de Marvel traerán a personajes de otros universos a uno mismo.

Por otra parte, la serie Loki será la primera que se desarrollará en una línea de tiempo diferente a pesar de ser un personaje que estuvo presente en las fases anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel, esto después de su muerte en Avengers: Infinity War y luego de que su versión del pasado escapara con el Tesseracto.

Cactus24 (01-06-2021)