Kate Winslet habla de sus temores en Hollywood: “Nunca encajaba”

Allí fue citada diciendo: “Yo era la chica con sobrepeso que siempre estaría al final de la línea. Y como mi nombre era una W, a veces ni siquiera entraba por la puerta de la audición porque se acababan de tiempo antes de las Ws. Y yo estaba en Titanic. Fue una locura”.

Durante el transcurso de la entrevista, Winslet también agregó que la razón por la que “le tenía miedo a Hollywood” era porque lo consideraba “un lugar grande y aterrador, donde todos tenían que ser delgados y verse de cierta manera”.

Sin embargo, antes de concluir, agregó: “Sabía que no me veía de esa manera ni me sentía como si encajara allí, así que si alguna vez iba a pertenecer, tenía que ganarme mi lugar. Para mí, no me lo había ganado. Titanic podría haber sido una casualidad “.

Cactus24/02-12-2021