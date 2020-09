Kanye West dice que atacó a Taylor Swift  porque fue un deseo de Dios

Las declaraciones de Kanye West son siempre motivo de conversación en redes. El rapero habla sin filtros y eso provoca que muchas veces sus palabras generen polémicas de todo tipo. En esta ocasión el artista ha hecho referencia al incidente que ocurrió con Taylor Swift en los MTV VMA’s de 2009 y que fue el inicio de una guerra entre ambos que sigue activa a día de hoy. Según él, si atacó a la cantante fue porque esos fueron los deseos de Dios.

Kaney West ha participado en el podcast de Nick Cannon, Cannon’s Class!, y allí ha hecho unas revelaciones que son dignas de comentar. Habló sobre diversos temas que atañen a su vida y dejó clara su ferviente fe en Dios:

“Dios me ha hecho ponerme de rodillas en varias ocasiones. La primera vez que me ingresaron en el hospital en 2016 me puse a leer la Biblia. Esa fue la manera en que Dios se comunicó conmigo. Ya sabes, Dios tiene una llamada para todos nosotros y la usa de forma diferente con cada uno”.

Pero desde luego, el tema estrella de esa charla fue en relación al incidente ocurrido en los MTV VMA’s de 2009 con Taylor Swift. La cantante, que tenía 20 años, fue humillada por el rapero cuando este invadió el escenario, le quitó el micro y le dijo que su premio se lo merecía Beyoncé y no ella.

Han pasado 11 años y la relación con Taylor Swift sigue siendo muy tensa. ¿Qué ha tenido que decir Kanye West al respecto? Pues que, en realidad, todo lo ocurrido formaba parte del plan que Dios tiene para él.

“En estos momentos, Dios me está dando la información… Si Dios no hubiese querido que yo subiese al escenario y dijera que Beyoncé tenía el mejor vídeo, no me habría sentado en la primera fila. Me habría sentado al final”, comienza explicando.

Kanye West continúa: “No me habría hecho pensar que aquello era ridículo porque nunca había oído hablar antes de esa persona [Taylor Swift] y Single Ladies es uno de los mejores vídeos de todos los tiempos. Tan solo estaba bebiendo Hennessy porque no quería ir a esos premios porque todo estaba ya decidido”.

En una misma explicación Kanye West ha atribuido a Dios el hecho de que atacase verbalmente a Taylor Swift y ha dejado caer que los premios que entrega MTV son un fraude. Eso sí, en ningún momento se le ha pasado por la cabeza disculparse con la cantante… o puede que Dios no se lo haya pedido aún.

