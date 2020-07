Crece la preocupación en el clan Kardashian tras el polémico primer discurso de Kanye West en su camino a postularse como presidente del gobierno de los Estados Unidos. La situación es tan límite que Kim Kardashian ha animado a su marido a ponerse en manos de un especialista después de que, el pasado domingo, Kanye protagonizara su primer acto de campaña, después de anunciar a bombo y platillo su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos.

West, pasaba por alto su reciente recaída del trastorno bipolar que sufre hace años, y seguía adelante con sus planes electorales presentándose frente a sus seguidores en un primer encuentro que no ha parado de generar titulares en la prensa internacional.

“Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer”, escribió Kanye, en relación a la revelación que el rapero hizo de que le salvó la vida a su hija North West, tras inicialmente pedirle a Kim Kardashian que abortara.

“Puse mi vida en mi Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso es en Dios. Estoy en el rancho … ven a buscarme”, escribió en otro mensaje.

“Los hijos West jamás harán Playboy”, publicó en otro mensaje, donde aparece en una fotografía con sus cuatro hijos.

El rapero y candidato presidencial estaría pasando por una crisis; en otro mensaje dejó entrever que Kim no quiere vivir con él en el rancho ya que su vida está en Calabasas, California.

“Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mi. Ya no es decisión de E! o NBC”, West escribió citando al canal y estudio que produce el reality show familiar “Keeping Up With the Kardashians”.

Cactus24/21-07-2020