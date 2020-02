A punto de cumplir 26 años, Justin Bieber se sinceró con sus seguidores y reveló un pasaje complicado en su vida. En su documental Justin Bieber: Seasons, que se puede ver en YouTube, el cantante confesó que a los 13 años inició su adicción a las drogas: “Fumaba marihuana, bebía un cóctel de narcóticos, tomaba jarabe para tos y comía hongos alucinógenos, era una vía de escape para mí. Era joven”.

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué. Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba y me gustó”.

Según el intérprete de ‘Sorry’, comenzó a fumar marihuana como un pasatiempo y, regularmente, lo hacía en momentos de ocio, hasta que las cosas comenzaron a complicarse. “Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno”, confesó.

Bieber asegura que, una vez inmerso en la adicción, sintió que se estaba muriendo. De hecho, contó, su equipo de seguridad tenía que verificar todas las noches que tuviera pulso: “Me estaba muriendo. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”.

Una vez que se dio cuenta del problema en el que se había metido, el cantante comenzó a tomar antidepresivos y, según reveló, eso fue lo que lo ayudó a levantarse de la cama cada mañana. Poco después, Hailey Baldwin apareció en su vida y, aunque lo conoció en un momento en el que ya estaba sobrio, ella entiende las razones que lo llevaron hasta ese punto, detalla la revista Quien.

“Creo que cuando alguien muy joven padece esa ansiedad tan fuerte no se diagnostica y la automedicación te hace sentir mejor. Simplemente porque lo que te hace es dejar de sentir”, dijo la modelo y esposa de Bieber.

Actualmente, el intérprete tiene una cámara de oxígeno en su casa y se somete a un tratamiento de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) IV para eliminar las toxinas de su cuerpo. “Para las personas que solían tener un problema de drogas, cuando están sobrios, los centros de placer de su cerebro no funcionan igual. Entonces, lo que hace NAD es ayudar a reparar esa parte del cerebro y reparar los centros de placer para equilibrarlos”, detalló.

Los seis primeros episodios de este documental ya están disponibles en YouTube Premium. En el mismo material publicado, Justin habla sobre la afectación que tuvo al ser diagnosticado con Lyme y otros padecimientos como depresión y la mononucleosis, que le han impedido cantar y terminar el proceso de recuperación.

Cactus24 (05-02-2020)