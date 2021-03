Julio Machado es un caraqueño que se le midió a la migración. En su natal ciudad aprendió lo que es cocinar de la mano del Centro de Capacitación Gastronómica.

Su pasión lo llevó primero a Italia donde demostró de que están hechos los venezolanos. En este país representó a Venezuela en la «Festa dei Popoli» (2012, Giulianova, Italia).¡ y la «Fiera di La Nouva Cuisine» (2013, Florencia, Italia) donde expuso sus recetas.

Como a todos, salir de Venezuela le cambió la vida: “no es fácil migrar y cuando comencé a buscar trabajos a mí me tocó uno donde no hablaban español. Así que el reto fue inmenso. Estaba bien cuando solo me tocaba limpiar, pero el día que me solicitaban utensilios de la cocina yo no entendía y comenzaba a llamar a algunos amigos para que me ayudaran”, confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias.

Al sacar cuentas, Julio asegura que fue lo mejor que pudo pasarle en la vida ya que aprendió inglés y además hoy día cuenta con su propio restaurante ubicado en New Orleans en los Estados Unidos.

-¿ Por qué comida mexicana?

__Porque me di cuenta de que aquí los tacos mexicanos gustan mucho. De hecho a mi también me gustan, así que me aventuré.

Julio Machado no está solo en esta titánica tarea de deleitar los distintos paladares que pueden encontrarse en el país del norte, donde está ubicado su centro gastronómico.

Danny Cruz, hondureño, y Vilexys Salas venezolana, se retaron así mismos y acompañanan a Machado en esta iniciativa “Tacos del cartel” que ya tiene cuatro meses de funcionamiento y ya figura como número 1 en preferencia ininterrumpida entre los clientes.

Este restaurante luce muy llamativo y alegre como su dueño.

A Machado se le eriza la piel solo de recordar todo lo que vivió para llenar a sus ojos con este gran logro. Nos invitó a conocer virtualmente su “obra maestra”: __Esta es la entrada, aquí hay ocho mesas y ese bar que miran allí lo hicimos nosotros. Se agita su respiración y sin duda, “se le infla el pecho” al saber que cada centímetro de este local está lleno de su pasión y el de sus socios. Ves “Esas paredes que están allá también la arreglamos y construimos nosotros”.

Una de las vistas que más impresionan al ingresar a este local son las flores en el techo. “Tú ves las flores que están el techo” -nos dice y continua- “esa las coloqué una a una y son 25 mil flores, te imaginarás el gran trabajo”.

En cada palabra y cada detalle del local se nota la pasión y el esfuerzo. “Nada como lo que uno hace con pasión”, advierte.

Julio Machado tiene a su madre en Venezuela y a su hijo de apenas 11 años de edad en Argentina. Su corazón está repartido en el mundo.

Trabaja muy duro pero las horas también le alcanzan para soñar. “No es fácil tener tus más grandes afectos lejos de ti pero yo aspiro reunirme con mi mamá a finales de este año. También con mi hijo quien hace lo propio para ver si se viene a completar sus estudios en este país”.

Conversar con Machado es como ver y escuchar a cada venezolano en el mundo que a pesar de las dificultades, de caerse, se levanta, se crece ante las dificultades y construye sus sueños.

Nos cuenta con emoción que en su local trabajan por igual mexicanos, americanos, hondureños, nicaragüenses y a veces, subraya, en las mañanas, «antes de abrir hacemos unas deliciosas arepas que a todos les encanta”.

Julio Machado tiene una amplia carrera gastronómica que incluye talleres de formación.

Puedes ubicar a Julio Machado en las redes sociales Instagram y Facebook como @tacosdelcartel.

La entrevista completa en mi canal de YouTube Yasmin Velasco.

Cactus24 (21/03/2021).