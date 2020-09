Julio César Moreno: El falconiano solo puede adquirir el 7% de la canasta alimentaria

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Julio César Moreno, se refirió este lunes a las grandes dificultades que tiene el pueblo falconiano por la grave crisis económica y de servicios en la región, indicando que para una región con «innumerables recursos no es concebible tanta miseria».

Moreno quien ya se ha referido a las dificultades que tienen los venezolanos y los falconianos en particular, para llevar la comida a su casa, recordó que “hace apenas unas semanas, en el marco del monitoreo de las Canastas Alimentarias que realiza la fracción parlamentaria de Primero Justicia en todo el país, pudimos registrar que la ciudad de Coro es la más cara de Venezuela, por encima de Caracas y Maracaibo”.

Destacó que “los falconianos con el salario mínimo, solo pueden cubrir el siete por ciento de la canasta alimentaria. Lo paradójico es que estamos hablando de un estado costero, con potencial agrícola y pecuario, donde para sus habitantes es difícil comprar pescado, carne o pollo”, dijo.

Moreno acotó además que la crisis económica y alimentaria no es la única preocupación de los falconianos, “somos una de las reservas gasíferas más importantes del país, pero nuestro pueblo, nuestra gente, el ciudadano tiene que cocinar a leña porque no hay gas doméstico, contamos con el mayor Complejo Refinador del país y de América Latina, pero la incapacidad y la falta de mantenimiento, no permite la producción de combustible, dos refinerías y en Falcón no tenemos ni una gota de gasolina, gracias al socialismo del Siglo XXI”, reiteró el parlamentario.

El dirigente de Primero Justicia en Falcón fue tajante al manifestar que Venezuela requiere una solución integral a sus problemas y puntualizó que esta pasa en primer lugar por alcanzar un cambio de gobierno, y la implementación de políticas económicas que incentiven la inversión y el crecimiento de la producción nacional.

“Desde Primero Justicia siempre hemos propuesto la necesidad de promulgar leyes que incentiven el crecimiento de la producción nacional y la llegada de nuevas inversiones y capitales al país, como aspectos claves para el control de la inflación y la crisis económica venezolana”, recordó.

Julio César Moreno indicó además que “debemos abrir las puertas para que el emprendimiento y los emprendedores nacionales puedan desarrollarse, generar las condiciones para que puedan salir adelante, para que se incorporen al mercado nacional, facilitar los trámites para la creación de nuevos puestos de trabajo y por consiguiente el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores”.

