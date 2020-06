Julio Castro: El dinero liberado lo manejará la OPS

El infectólogo Julio Castro aseguró este viernes que los 10 millones de dólares que fueron liberados por el acuerdo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, serán manejados por la OPS y que a Venezuela llegarán insumos y no dinero.

“El dinero lo va a manejar la OPS. Va a ir a la OPS y la OPS va a traer insumos. El dinero no lo va a manejar el BCV, el equipo de Guaidó o el Departamento de Estado; ese dinero va a una organización internacional y tiene un sistema de auditoría, sobre el cual vamos a ponernos de acuerdo para ver qué se puede traer”, indicó.

Precisó que dicho acuerdo tiene una razón legislativa, pues reconoció que el dinero se debe movilizar previa anuencia de la AN que dirige Guaidó. Así pues, expresó: “Ese papel firmado por mí no tiene ningún valor si no es refrendado o aprobado en un acto legislativo de la AN vigente, activa, cuyo presidente es Juan Guaidó; pero también debe haber un acto similar o parecido dentro del Ejecutivo. Es importante, no podemos seguir viviendo en un mundo bipolar”.

“El otro elemento es que los insumos van a ir a los hospitales venezolanos y debemos tener claro que ahí los directores y gobernadores son chavistas, pero es una apuesta porque los pacientes no tienen camisas de ningún color. Es imprescindible este hecho, además de un requerimiento de las organizaciones internacionales para que eso avance”, acotó, entrevistado en VPITV.

De ese modo, enfatizó que es importante que la población entienda que no se va a enviar dinero alguno, sino que será un container con insumos médicos. “y no es la primera vez que pasa, toda la ayuda humanitaria pasó por el mismo proceso”.

“De alguna manera, nosotros estamos como vigilantes de ese proceso. Nosotros tenemos veeduría en el campo real, monitoreamos día a día los casos y la situación de los hospitales, y esas personas nos permiten informar que las cosas llegan, no se venden, que el director no las usa para hacer campaña política. Tiene que venir ese forcejeo de información de ambos lados para ver que esto se cumpla”, afirmó.

Castro también señaló que 10 millones de dólares son “una gota un vaso de agua” pero que permitirán que los médicos no se infecten con coronavirus, los pacientes no se compliquen, que una enfermera no lleve el coronavirus a su casa o se puedan hacer más pruebas.

Cien dólares de Guaidó

El médico también adelantó que en unas dos semanas se comenzará a transferir los 100 dólares que ofreció el presidente de la AN a los trabajadores de la salud que están enfrentando la pandemia.

“Yo calcularía que en un par de semanas van a haber las primeras trasferencias. Eso es lo que tengo entendido”, dijo, sin mayores detalles.

