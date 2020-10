Julián Gil dice que Marjorie De Sousa lo utilizó para quedar embarazada

Julián Gil se ha volcado en contra de Marjorie de Sousa, con quien procreó un hijo, a través de las redes sociales, alegando que es abusivo lo que está cometiendo con él y la acusó de tráfico de influencias.

Luego de estar luchando por la custodia de su hijo Matías, después de más de cuatro años de ir a los juzgados, el actor perdió ante la justicia todos los derechos de ver a su hijo.

Luego de la decisión judicial, el argentino rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el programa “El Gordo y la Flaca”, donde aseguró que la actriz venezolana solo lo utilizó para quedar embarazada.

“Me atrevo a apostar que esto está pensado, inclusive antes del nacimiento de Matías. Es fuerte lo que estoy diciendo, si ella quería tener a Matías para ella sola, me lo hubiese dicho o se hubiera buscado otro tipo de sistema para ser mamá, pero esto es un caso prefabricado”, explicó Gil al programa de Univisión.

El actor explicó que cuando tenía la patria de potestad sobre Matías él nunca pudo llevarlo a su casa a compartir con sus familiares y que tampoco nunca pudo sacarlo a pasear para tener un momento de calidad como padre e hijo.

“Cuando tenía derecho sobre Matías yo nunca pude llevarlo al parque, no pude estar ni un solo minuto con el niño. Mi familia no conoce a Matías, entonces de qué valen los derechos, pero si tengo que darle el 20% de todo lo que yo genere en el mundo, eso si es de la señora”, manifestó el actor.

Julan no pierde las esperanzas de ver a su hijo algún día y le envió un mensaje a Marjorie públicamente donde le indicó que él estaba disponible para cuando ella quisiera que él viera a su padre nuevamente.

“Yo lo digo aquí públicamente cuando ella quiera que yo esté con Matías, ella tiene mi celular yo estoy aquí en México y mira qué fácil es, sin tribunales ni jueces ni nada. Muchos me han dicho que, si voy a apelar por esto, pero no lo haré porque me gastaré unos millones de pesos y al final del juicio no lo voy a ganar”, manifestó Julián.

Julián espera que Marjorie recapacite y piense en el daño que le ha hecho al niño y pide a los fanáticos que no ataquen a la madre de su hijo ya que los mensajes que le envían le dan retortijones y malestar.

Al finalizar la entrevista el actor le envió un mensaje a su pequeño Matías, en el cual dice que hay muchas personas que le aman y le esperan.

“A Matías quiero decirle que lo amo, que siempre va a estar en mi corazón que llegara el momento en que nos podamos ver, que no solo hay un papá que lo está esperando, sino que hay unos hermanos, primos, tías y hay mucha gente que lo quiere mucho”, expresó el actor al programa de Univisión.

Gil también dijo que a pesar de que le quiten los derechos, el tiempo con Matías y que le prohíban verlo, lo que nunca le van a quitar es su sangre, ya que el pequeño si es su hijo.

Cactus24/31-10-2020