El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, instó a los venezolanos a no «resignarse a la permanencia de la dictadura de Nicolás Maduro» y exhortó a la unidad de todos los factores para lograr la «salida del Gobierno».

Guanipa realizó estas declaraciones a través de un video publicado en Twitter donde afirma que “todo, absolutamente todo lo que hagamos, debe estar centrado en el objetivo de salvar a Venezuela para lo cual es imprescindible sacar a Maduro. Venezuela es un gran país y de esto vamos a salir. Hagamos más y mejores esfuerzos por lograr nuestra liberación”.

Además, explicó que la clave está en la “unidad con observaciones que permitan corregir errores y relanzar el rumbo. Ningún error cometido exime a Nicolás Maduro de la responsabilidad de ser el culpable de esta tragedia que hoy sufrimos los habitantes de este país.”

Guanipa insistió que “tenemos que concentrarnos en nuestro objetivo, sacar a Maduro para liberar a Venezuela. No podemos perder la esperanza, no podemos bajar la guardia. No existe forma de que nos resignemos a vivir así. No existe forma de que admitamos que Maduro y sus cómplices se queden usurpando el presente y el futuro”.

El diputado zuliano sentenció que “nos corresponde tomar más y mejores decisiones, con serenidad pero con firmeza. Vamos a intensificar la presión en medio de las limitaciones por el COVID-19”. “Todos unidos podemos evitar que se siga derramando sangre inocente”, afirmó.

#TodoPorVenezuela Todo, absolutamente todo lo que hagamos, debe estar centrado en el objetivo de salvar a Venezuela para lo cual es imprescindible sacar a Maduro. ¡Sigamos luchando hasta lograr la libertad! pic.twitter.com/51UUDoIaPC — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) May 11, 2020

Cactus24/11-05-2020