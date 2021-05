Anuncios Google

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó dijo este miércoles que «es mentira» que hayan llegado recientemente al país 1 millón 300 000 vacunas contra la COVID-19, como aseguró el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo, cuando señaló que el lunes empezaría una nueva fase de vacunación de la que, a la fecha, el Gobierno no ha informado.

Guaidó recordó, durante una rueda de prensa en Caracas, que cuando llegaron unos pocos miles de dosis al país, el Gobierno publicó fotos, videos, publicitó la llegada e, incluso, en dos ocasiones, convocó a los medios de comunicación, mientras que sobre el supuesto nuevo lote no existen imágenes ni información adicional.

«Es mentira que hayan llegado 1 millón 300 000 vacunas. Llegan 30 o 40 000 vacunas y.… foto en el avión, foto aterrizando, foto regresando a Caracas, enseñan la caja… ¿Llegaron 1 millón 300 000 vacunas y no hay una foto? Es evidente que es una gran mentira por parte de la dictadura», señaló el opositor.

Antes de que se anunciara este nuevo lote de dosis, Nicolás Maduro había dado detalle de la recepción de 930 000 vacunas procedentes de Rusia y China, en vuelos documentados en foto y video, mientras que el ministro de salud, Carlos Alvarado, subió esa cifra a 1 millón 480 000, sin que se conocieran fechas de llegada del más de medio millón que marca la diferencia ni otros datos.

UNA NUEVA CAMPAÑA

Ante esta situación con más dudas que certezas, el opositor considera que urge buscar mecanismos para vacunar a todos los ciudadanos sin discriminación ni distinción.

«Con respecto a la vacunación, la dictadura se contradice. Empezaron con que llegaría la vacuna en diciembre, luego que si el bloqueo, luego que habían pagado la mitad de Covax… Siempre la misma contradicción», lo que -consideró- hace poco creíble el discurso gubernamental.

«Por la soberbia de la dictadura, no hay vacunas en este país. No tiene que ver con las sanciones, no tiene que ver con el bloqueo, porque, si fuera cierto, ¿cómo pagaron Covax (más tarde), ¿cómo no aceptan que nosotros ayudemos con los fondos protegidos?», agregó.

A la fecha, Venezuela registra, según datos oficiales -rebatidos por el sector salud y la oposición- 226 136 contagios desde el comienzo de la pandemia, que se cobró 2 544 vidas.

EFE

26-05-2021