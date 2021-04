Arián José Torrealba Suanara, aclara públicamente que es falsa la información difundida en la cuenta de Instagram cicpccoro y replicada por este medio el jueves 22 de abril de 2020, en la que aparece como detenido porque según se indica “se encontraba requerido por el juzgado segundo de control de Punto Fijo; de fecha 25/01/2019, por el delito de homicidio”.

El joven explica que hace tres años fue detenido y presentado ante tribunales donde se demostró que nada tenía que ver con un homicidio, por lo tanto salió en libertad bajo medida de presentación, no obstante, asegura que el Cicpc lo sigue hostigando por el mismo caso.

Blom

“Van tres ocasiones donde el Cicpc ha llegado a mi casa, me saca y me vuelve a presentar, la primera vez con la excusa que en la orden de excarcelación no habían colocado la información de dejar sin efecto la orden de aprehensión; me presentaron nuevamente y le solicité eso a la juez del tribunal segundo de control, ella lo plasmó en la siguiente boleta de libertad y el miércoles 21 de abril, dos funcionarios de Cicpc volvieron, les mostré la boleta de libertad dejaron sin efecto la detención pero me dieron una citación para presentarme en su sede ubicada en Banco Obrero, Punto Fijo”, dijo a Cactus24.

Torrealba Suanara de 26 años, por cinco años prestó servicio en la GNB, dice tener un historial de vida limpio, no tiene ni ha tenido problemas con nadie y es apreciado en el sector Creolandia donde ha vivido siempre, además está cursando tercer semestre de estudios jurídicos mientras trabaja en Gasfalca e imparte clases de judo en el gimnasio Fenelón Díaz.

El joven responsabiliza al organismo detectivesco por su integridad física, “denuncio públicamente que si me llega a pasar algo será responsabilidad del Cicpc, lo digo con certeza y asumiendo las consecuencias ya que no es primera vez ni coincidencia que me rodeen en la calle y me presenten, es que llegan a mi casa, me sacan y me llevan a presentarme solo para hacerme quedar mal y perjudicarme en mi vida diaria”.

De su caso, ya conoce la fiscalía de derechos fundamentales y la fiscalía de corrupción, por tal motivo hace un llamado a los entes gubernamentales para que se aboquen al caso.

CACTUS24 23-04-21