Joven estadounidense dejó la universidad y se volvió millonaria con TikTok

Según Forbes, la estadounidense Addison Rae Easterling con solo 19 años, ganó en el último año cerca de 5 millones de dólares producto de la publicidad que vendió a través de sus videos en la aplicación TikTok.

Según indica la publicación en su ranking de los tiktokers mejor pagados, ella acumuló una riqueza de 5 millones de dólares.

Nacida en Lafayette, Luisiana, posee una fama internacional que no tiene límites y que hace que su cuenta bancaria siga acumulando ingresos a diario. Y es que no solo publica coreografías y demuestra lo bien que baila, sino que su popularidad dio pie a que cree su línea de cosméticos Item Beauty, se convierta en la imagen de la marca de ropa American Eagle y hasta firmara un contrato con Spotify para hacer un podcast con su madre Sheri Nicole, llamada Mama Knows Best.

Todo con menos de 20 años y tras haber dejado la Universidad Estatal de Luisiana donde estudiaba la carrera de Periodismo para dedicarse a TikTok.

En la actualidad, Addison Rae Easterling tiene 54,1 millones de seguidores en TikTok, aplicación que podría ser prohibida en Estados Unidos en los próximos días por el presidente Donald Trump.

Cactus24/11-08-2020