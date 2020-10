Josemith Bermúdez sobre su cáncer: Decidí no recibir más tratamiento

Josemith Bermúdez reveló detalles acerca de su tercer proceso con el cáncer de ovario y sus expectativas sobre el futuro.

A través de una entrevista en el programa Sábado en la Noche la presentadora de televisión venezolana Josemith Bermúdez confesó que ha sido realmente difícil librar una tercera batalla en contra del cáncer de ovario. Asimismo, insistió en que su catalizador es su hijo Juan Cristóbal de 10 años de edad con quien asiste a terapia para sobrellevar su proceso.

“A mi me duele profundamente porqué obviamente el tiene 10 años y aunque conoce bastante bien mi situación deja de preocuparle que mamá se pueda ir algún día. La vida y la muerte es la única realidad que tenemos” explicando a su hijo que si llega su hora de partir le cuidaría como un espíritu.

Además, dio a conocer su estado actual de salud, agregando: “Me siento muy bien, he respondido muy bien a la quimioterapia sin embargo los marcadores tumorales no han bajado, eso no significa que la quimioterapia no esta haciendo su efecto, a lo mejor ya no estoy marcando correctamente”.

Por este motivo decidió suspender su tratamiento contra el cáncer: “La quimioterapia me està haciendo mucho daño, las venas la tengo muy duras, tanto que no puedo mover ni mis brazos y tomé la decisión de no recibir más tratamiento de quimioterapia por ahora”.

Finalmente, dijo que tiene una terapia adyuvante o “auxiliar” que la está ayudando.

Cactus24 (25-10-2020)