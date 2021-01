José Luis Useche prácticamente lo ha logrado todo en su vida en cuanto a las artes se refiere. Desde muy joven ha saboreado el éxito en las tablas, la televisión y el cine.

Ahora avanza en su mayor reto: convertirse en un escritor de gran talla, esa misma que lee y adopta como suya de la mano de grandes escritores extranjeros como Stephen King o sus maestros venezolanos Rubén Darío Gil, Mónica Montañez (escritora de la exitosa novelas “Voltea pa´que te enamores) Román Chalbaud, Miguel Ángel Landa, Rafael Briceño entre otros que sin duda lo han inspirado y han sellado de algún modo su novel carrera como escritor.

Conversar con Useche es adentrarse en una burbuja de recuerdos, enseñanzas y muchas sonrisas y es que así mismo ha sido la vida de este actor del cual puede escribirse mucho.

A Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias lo recibe con una amplia sonrisa y en su pecho «Superman», uno de sus héroes preferidos desde su niñez y que de alguna manera parece emular a todos los venezolanos en el mundo que guerrean a diario, a esos que vuelan sin alas pero con mucha imaginación.

Oficialmente “El Último Apóstol” es una novela negra al mejor estilo de las series policiales que marca un antes y un después en la notable carrera de José Luis Useche, ese mismo que en Twitter se describe como “actorus, escritorus, lo que evoca ese espíritu de niño que nunca debe perderse.

“El Último Apóstol” inicia oficialmente a este actor como escritor. Useche, quien es amante de la novela negra, afirma que escribe una narrativa del género que más le gusta leer: los thrillers.

¿Cómo nace El Último Apóstol?

__ El Último Apóstol es una obra que nace en pandemia pero que tiene su génesis en la obra del mismo nombre y con la que Useche fue premiado como Mejor Actor en la ceremonia del Festival de Teatro Hispano del Comisionado Dominicano y con la que actualmente está nominado como Mejor Actor y Mejor Director en la 8va entrega de los Premios ATI.

¿De qué va el libro?

__La narrativa trata la cruda realidad sobre el delito de abuso sexual y sus víctimas. La obra literaria -asegura el también productor- me dejó muchas interrogantes, así como la inquietud y la necesidad de denunciar y de incomodar a la gente.

«Mi novia, quien es escritora, fue mi mayor impulso. Ella siempre me decía ‘tienes que escribir esta historia’. Así fue. Un buen día, no me lo vas a creer,comencé a escribir en mi celular en el tren camino a mi casa. Cuando me vine a dar cuenta mi celular colapsó y cuando conecte el dispositivo al computador ya tenía más de cien hojas escritas. Ideas desordenas, frases, títulos, personajes», destaca.

“El Último Apóstol” nos presenta una historia enmarcada en el año 1985 en un pueblo solitario llamado Santa Inés de Las Casas. Un lugar donde nunca pasaba nada pero que es sacudido de repente por una serie de asesinatos cuyo origen está ligado a un oscuro secreto que nacía del propio seno de la Iglesia Católica del pueblo.

Detalla Useche que además de la obra, fue importante documentarse y conversar con cuatro personas que fueron víctimas “de esta irregularidad durante su infancia”, afirma.

¿Qué ha significado para ti la pandemia?

__Para mí la pandemia es el inicio de un cambio para bien, no solo nos reinventamos todos en el mundo desde la bondad sino que por ejemplo en mi caso siento que evolucioné. Recibí el apoyo de muchos de mis amigos y de mi familia. De hecho puedo decirte que aunque me dedique a escribir, la pandemia (covid19) también me tocó (…) En la primera página de mi libro en dedicatorias está mi querida madre quien se fue hace ya muchos años, mi padre que está en caracas y mi primo a quien quise mucho pero quien perdió la batalla contra esta enfermedad.

“El Último Apóstol” es una obra, donde en el proceso de producción participaron muchos y por lo tanto hay presentes muchos agradecimientos: «La niña de la portada es mi ahijada se llama Ivana Riera, las manos que la sostienen son las de mi compadre Ivan Riera. Ellos son la hija y el esposo de una gran amiga mía, la actriz Erika Santiago. Siempre quise hacer una portada que llamara la atención, que enganchara o que por lo menos dejara en el lector la curiosidad de saber de qué se trata.

Useche prosigue: “ la fotografía la hizo Francisco Sisco, y la edición Ayanirys Román una amiga cubana que reside en Miami».

No hay dudas de que los primeros pasos de José Luis Useche fueron con la obra “Pelos en el Corazón” que describía la historia de Hermenegildo, un “muchacho pobre, trabajador de una arepera en El Silencio, pero con un carácter alegre y bonachon”, tal y como puede decirse en a rasgos generales este actor con quien hoy conversamos.

«Un buen día alguien a quien quiero mucho me dijo: ‘recuerda, eres mejor actor que escritor. Tienes ideas, sabes dialogar pero te falta vivir, a medida que vayas viviendo tendrás experiencias y vas a escribir mejores textos’. Esa persona tenía razón», nos afirma.

«He vivido más y ahora es que me siento preparado para iniciar este nuevo ciclo»;reflexiona quien ha tenido la fortuna de ver sus obras escenificadas en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Argentina y en los Estados Unidos.

Useche está claro, tanto que desde ya se encuentra escribiendo su segunda obra. No le incomoda que algunos les cuestionen su pasión por la novela negra pues nos dice: “hay gustos para todos”. Está seguro que los 30 capítulos de su obra “El Último Apóstol” revelará el mundo interno de sus lectores, los inquietará y así se sentirá bien servido.

Este ahora oficialmente escritor, como sueña serlo en letras mayúsculas, está en el rincón favorito de su casa creando, innovando, soñando; mientras ustedes podrán adquirir esta obra a través de Amazon tanto en su versión digital como tapa blanda. O si lo prefieres acércate a sus redes sociales @usecheu en twitter e Instagram o su página web ww.usecheu.com.

Esto es el resumen de una conversación en video que podrás disfrutar en mi canal de YouTube Yasmín Velasco:

Breves de José Luis Useche

José Luis Useche (Caracas, Venezuela – 1977) es un actor y dramaturgo venezolano con una amplia trayectoria artística. Nominado al Premio de Dramaturgia Isaac Chocrón 3era Edición (Venezuela, 2015) por su comedia “Tres Solteros & 1⁄2”.

Ganador del Premio Dramaturgia Destacada 8va Temporada de Microteatro (Venezuela, 2016) por su obra “Happy Birthday Mr. President”. Nominado al Mara Internacional (Miami, 2016), al Premio Dramaturgia Destacada 12va Temporada de Microteatro (Venezuela, 2018), y al Premio ATI (New York, 2019) por su pieza de teatro “Muertos de Amor”.

Ganador del Premio Arte (New Jersey, 2017), 1er Lugar Monologando Ando (New York, 2017), y Latin ACE Awards (2018, New York) por la obra de su autoría “El Dr. Insecto”. Ganador Mejor Libreto en la temporada número 30 de Art House (Ciudad de México, 2019) por su texto original “Cristobal Condón”.

En esta ocasión, Useche se sumerge en la narrativa, desarrollando su ópera prima literaria: El Último Apóstol. Una novela negra que mantiene al lector en una trepidante secuencia de hechos, llevándolo a un final de giros inesperados. Actualmente, Useche reside en la ciudad de New York, trabajando en su segunda novela.

