José Brito: Habrá nuevo presidente de la Asamblea Nacional

El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, aseguró que este domingo habrá un nuevo presidente del Parlamento, en sustitución de Juan Guaidó.

Brito propuso una nueva directiva que estaría conformada por Luis Eduardo Parra en la Presidencia, Franklyn Duarte en la primera Vicepresidencia, José Gregorio Noriega en la segunda vicepresidencia y como Secretario, Negal Morales.

Brito leyó un comunicado en el que manifestó su rechazo a la reelección de Guaidó.

»Hoy pretender chantajearnos con la estafa moral de que si no eres tu el diluvio, que si no eres tú, vamos a la catástrofe, que si no es con Guaidó no hay apoyo y reconocimiento internacional a este poder autónomo, no se le puede seguir mintiendo al país, la verdad es que sin Guaidó el apoyo internacional seguirá llegando». //Información de Unión Radio

Cactus24 (05-01-2020)