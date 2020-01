José Altuve niega haber hecho trampa en el robo de señas de las Grandes Ligas

Según videos virales en las redes sociales, al menos el venezolano José Altuve y su compañero Alex Bregman, habrían usado dispositivos electrónicos en sus cuerpos para acatar las señales.

Joel Sherman, columnista de New York Post, buscó a Scott Boras, agente del camarero de Houston, y le preguntó sobre los rumores.

“Cuando esto ocurrió hoy, José Altuve me contactó de inmediato”, dijo Boras al periodista neoyorquino. “Esta es su declaración: Nunca he usado un dispositivo electrónico en mi desempeño como jugador de las Grandes Ligas. Ha sido transparente y sincero con MLB y su investigación».

Uno de los momentos que levantó sospecha en la opinión pública estadounidense fue cuando Altuve anotó después de darle el jonrón a Aroldis Chapman, que eliminó a Yankees de Nueva York, en el sexto juego de la Serie de Campeonato. En las imágenes el venezolano le pide a sus compañeros que no le arranquen la camisa.

En las redes sociales se indica que el venezolano lleva una especie de alambre que sostiene un parche. Ese mismo elemento les fue visto a otros jugadores de los Astros, pero las investigaciones de MLB no obtuvieron las pruebas suficientes para emitir una sanción.

“MLB exploró los dispositivos durante la investigación, pero no encontró evidencias”, le dijo MLB a New York Post.

«Hey Altuve, you just hit a walk-off home run to win the pennant, what’s the only thing on your mind?»

«PLEASE don’t rip my jersey off»pic.twitter.com/oz5aZ3MGB8

— Starting 9 (@Starting9) January 16, 2020