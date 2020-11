El actor Johnny Depp, al que conocemos por papeles como el del protagonista de Eduardo Manostijeras (Tim Burton, 1990), o el captián Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe (Gore Verbinski y otros, desde 2003), no volverá a meterse en la piel del pérfido mago oscuro Gellert Grindelwald en la saga cinematográfica que comenzó con Animales fantásticos y cómo encontrarlos (David Yates, 2016) y que continuó precisamente con Los crímenes de Grindelwald (Yates, 2018).

El intérprete publicó en Instagram un mensaje al respecto: “Deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud”. Esto ha sucedido después de que perdiese una demanda por difamación en el Reino Unido contra la editora del tabloide The Sun, News Group Newspapers, por un artículo titulado: “¿Cómo puede J. K. Rowling ser «genuinamente feliz» eligiendo al maltratador de esposas Johnny Depp para la nueva película «Animales fantásticos»?”, en el que se refiere a su relación con su ex mujer Amber Heard.

El artículo fue publicado en abril de 2018, y el juez Andrew Nicol desestimó la demanda el pasado lunes, 2 de noviembre de 2020, al considerar que lo que se dice en el mismo es “sustancialmente cierto”.

Ante esta sentencia, Johnny Depp ha comentado en Instagram que “el juicio surrealista de la corte en Reino Unido no cambiará su lucha por decir la verdad”, que apelará y que “su determinación sigue siendo fuerte y tiene la intención de demostrar que las acusaciones en su contra son falsas”. Y ha rematado con lo que sigue: “Mi vida y mi carrera no se definirán en este momento”.