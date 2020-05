El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, dijo este martes que Irán desafía al gobierno de Donald Trump al enviar buques con combustible al gobierno de Nicolás Maduro y señaló que Estados Unidos debe tomar medidas contundentes.

«Desafiando las campañas de presión máxima de Estados Unidos, Irán está rescatando a Venezuela enviando cinco grandes petroleros para aliviar la escasez de gasolina», señaló Bolton en Twitter.

Afirmó que por ello el gobierno norteamericano no debe permitir que Teherán se salga con la suya en este intento de atacar las prioridades de Estados Unidos, todo esto en relación a cinco embarcaciones que salieron de Irán con destino a Venezuela, cargadas de combustible.

El ex asesor destacó que “el régimen ilegítimo de Maduro recibe asistencia de China e Irán para reparar las refinerías de petróleo dañadas de Venezuela. No se equivoquen, China e Irán están en una cooperación profunda para apuntalar a Maduro y avergonzar a Estados Unidos”.

