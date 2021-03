Johana Carcamo es una gocha (como se le conoce popularmente en Venezuela a quienes nacen en tierra tachirense). Es una mujer activa, licenciada en Educación y jamás contempló dentro de sus planes salir de su país. Pero las condiciones la “obligaron”.

Primero tocó Argentina, luego Chile donde reside actualmente Cárcamo. Allí nació, creció y se está desarrollando su emprendimiento basado en la formación de Coach, idea que comenzó a “revolotearle” en su cabeza precisamente en este duro proceso migratorio.

«Yo siempre quise estudiar Psicología y no pude. Un buen día me hablaron de lo que es el Coach, investigué, comparé y conversé con varios amigos sobre el tema que tiene varias ramas. Y me di cuenta de que el Coach Ontológico es para mi», explica.

_¿Por qué? Le preguntamos.

___ Porque es la transformación del ser humano mediante la comunicación, las relaciones humanas que son las que en definitiva generan cambios.

Johana le imprime emoción a cada palabra y a cada explicación: “Me dije a mí misma: esto es lo que quiero”. De hecho, Cárcamo desarrolla todo su emprendimiento en la nación suramericana basada en esta disciplina y la misma nos asegura a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias “ me ha abierto muchas puertas”, y una de ellas a través de su cuenta en Instagram @cienporcientopositivo.

«A través de esta red una venezolana en Colombia se comunicó conmigo, no la conozco, y me envía un mensaje y me dice que le gusta mucho lo que escribo. Me pidió un consejo y le dije que cualquier consejo que yo le diera iba ser desde mi experiencia», relata.

Esta tachirense de pura cepa nos dijo que en cambio “ le ofreció unas sesiones de coaching que a la larga son más productivas”.

Johana nos detalla en este punto que actualmente le da vida a un proyecto que mezcla el coach con marketing digital. Nos dice que en esta parte de su vida se ha enriquecido mucho con las conversaciones que tiene con los emprendedores.

«Descubrí una necesidad, por eso estoy preparando un taller de emprendimiento para niños denominado “Big four one” que son cuatro lecciones para ser el número uno y la alianza estratégica es con los padres», dice Johana.

El curso online está programado para dos meses, por lo que estén atentos a la cuenta @cienporcientopositivo y a la página web www.cienporcientopositivo.com.

Igualmente, Johana encabeza el proyecto de Radio Líder, “por ahora estamos preparando la segunda temporada donde las personas pueden contar con una programación variada que va desde bienestar,migración, economía al día, familia, en fin, dejan algo positivo».

